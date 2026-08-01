1714 – zomrela kráľovná Veľkej Británie a Severného Írska Anna Stuartová. Vymrel ňou rod Stuartovcov a kráľovská koruna prešla na dynastiu Hannoverskú.
1744 – narodil sa francúzsky prírodovedec, biológ, akademik, autor zavedenia pojmu biológia a hydrogeológia Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet de Lamarck.
1774 – britský chemik, fyzik, prírodovedec, filozof a presbyteriánsky kazateľ Joseph Priestley objavil kyslík a rozpoznal, že podporuje horenie.
1819 – narodil sa americký spisovateľ Herman Melville, autor románu Moby Dick, ostrý kritik americkej spoločnosti, v ktorej majstrovsky využíval symboly a alegórie.
1825 – narodil sa vo Zvolene novinár a spisovateľ Mikuláš Štefan Ferienčik, významná postava slovenskej žurnalistiky 19. storočia.
1834 – v Budíne založili Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej, ktorého predsedom sa stal Ján Kollár.
1860 – zomrel knieža Danilo Petrović, ktorého deň predtým v Kotore ťažko zranil z pištole čiernohorský emigrant Todor Kadić.
1864 – slávnostným aktom kniežaťa Mihaila Obrenovića bola založená Srbská učená spoločnosť, predchodca Srbskej kráľovskej akadémie, ktorej prvým predsedom bol Jovan Gavrilović.
1876 – Colorado sa stalo 38. štátom USA.
1936 – Adolf Hitler otvoril 11. olympijské hry v Berlíne.
1955 – zomrel srbský spisovateľ Stanislav Vinaver, jeden z najvýznamnejších a najvšestrannejších tvorcov súčasnej srbskej literatúry. V Paríži študoval matematiku a hudbu, medzi dvoma svetovými vojnami pôsobil ako prekladateľ a novinár.
2001 – zomrela jedna z najznámejších predstaviteľov insitného maliarstva vojvodinských Slovákov v Kovačici Zuzana Chalupová.