Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s predsedom vlády Gruzínska Iraklim Kobachidzem.
Po stretnutí vyhlásil, že je premiérovi Kobachidzemu vďačný za srdečné privítanie a výmenu názorov o ďalšom posilňovaní bilaterálnych vzťahov, hospodárskej spolupráci, nových podnikateľských iniciatívach, ako aj o prepojení prostredníctvom dopravy, cestovného ruchu a o globálnych a regionálnych výzvach.
„Som presvedčený, že pred nami je obdobie ešte konkrétnejšej spolupráce, väčšej prítomnosti našich spoločností, silnejšieho politického porozumenia a priateľstva, ktoré prinesie osoh občanom oboch krajín. Úspech Gruzínska je neuveriteľný a blahoželám vám k nemu. Budeme sa snažiť veľa sa od vás naučiť. Gratulujem vám tiež k tomu, že si chránite svoju nezávislosť a právo na vlastný názor. Som vďačný aj za rozhodnutie Gruzínska zúčastniť sa na výstave EXPO 2027 v Belehrade, ako aj za pripravenosť dodatočne upevniť naše vzťahy otvorením veľvyslanectiev v Tbilisi a v Belehrade,“ uviedol prezident Vučić a dodal, že ho teší, že čoraz viac ľudí zo Srbska navštevuje Gruzínsko, jeho monastiere, kostoly a turistické centrá, a takisto že rastie záujem gruzínskych občanov o našu krajinu.