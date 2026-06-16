Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva dnes oznámilo, že Srbsko bolo zaradené na zoznam krajín, ktoré spĺňajú nové požiadavky Európskej únie v oblasti používania antimikrobiálnych liekov, v súlade s nariadením EÚ 2026/1189. To v praxi znamená, že Srbsko bude môcť aj po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel EÚ naďalej bez obmedzení pokračovať v exporte živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu na trh EÚ.
Ide o nové európske pravidlá, ktorých cieľom je potláčanie antimikrobiálnej rezistencie, teda javu, keď sa baktérie postupne stávajú odolnými proti antibiotikám, uvádza sa v oznámení ministerstva.
Tento problém dnes predstavuje jednu z najväčších globálnych výziev v oblasti verejného zdravia, a preto EÚ zavádza prísnejšie pravidlá, pokiaľ ide o používanie veterinárnych liekov pri výrobe potravín.
Podľa predpisov Únie bude od 3. septembra vývoz živých zvierat a niektorých produktov živočíšneho pôvodu povolený iba pre krajiny, ktoré dokážu preukázať, že majú spoľahlivý systém kontroly používania antimikrobiálnych liekov a že spĺňajú stanovené štandardy.
Minister Dragan Glamočić pri tejto príležitosti uviedol, že toto rozhodnutie má priamy význam pre domácich výrobcov a potravinársky priemysel, pretože zabezpečuje istotu vývozu, zachovanie prístupu na jeden z najdôležitejších zahraničných trhov a zároveň posilňuje dôveru v kvalitu a bezpečnosť výrobkov zo Srbska. Dodal, že ide o potvrdenie toho, že Srbsko dôsledne uplatňuje vysoké štandardy v oblasti bezpečnosti potravín a že jeho výrobcovia môžu rovnocenne konkurovať na najnáročnejších medzinárodných trhoch.