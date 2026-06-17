Premiér Srbska Đuro Macut včera v Káhire rokoval s ministrom cestovného ruchu a pamiatok Egyptskej arabskej republiky Sherifom Fathym o zlepšení spolupráce medzi obidvoma krajinami v oblasti cestovného ruchu, kultúrneho dedičstva a prepojenia občanov Srbska a Egypta.
Zhodnotili, že existuje značný priestor na ďalšie posilnenie turistickej výmeny, a zdôraznili, že zvýšenie počtu turistov zo Srbska navštevujúcich Egypt, ako aj egyptských turistov prichádzajúcich do Srbska, by malo byť jednou zo spoločných priorít v nasledujúcom období.
V tejto súvislosti bol osobitne zdôraznený význam obnovenia priamej leteckej linky medzi Srbskom a Egyptom, čo by ďalej prispelo k rozvoju cestovného ruchu, hospodárskej spolupráce a užším väzbám medzi dvomi národmi. Po stretnutí Macut navštívil Veľké egyptské múzeum, jeden z najdôležitejších múzejných komplexov na svete a najväčšie archeologické múzeum venované jednej civilizácii. Počas prehliadky sa premiér oboznámil s bohatým kultúrnym a historickým dedičstvom starovekého Egypta, ako aj s moderným prístupom k ochrane a prezentácii archeologických pokladov.
Premiér zdôraznil, že kultúrne dedičstvo predstavuje dôležitý most medzi národmi a že Srbsko a Egypt ako krajiny s bohatou históriou a tradíciou majú veľký priestor na spoluprácu v oblasti kultúry, cestovného ruchu a vzdelávania.
Zdroj: srbija.gov.rs