Pokrajinská vláda na základe iniciatívy predsedníčky Maje Gojkovićovej vyčlenila 20 miliónov dinárov na výstavbu novej studne na vodnom zdroji Dunav v Beočíne s cieľom vyriešiť problémy so zásobovaním vodou v Rakovci, Beočíne a Čerevići.
Z dôvodu nedostatočného prítoku surovej vody boli na území obce zavedené obmedzenia vo vodovodnom zásobovaní.
Ako sa uvádza v oznámení, miestna samospráva už podnikla kroky na riešenie tohto problému výstavbou novej studne v areáli vodárne v Beočíne, s projektovanou kapacitou do desať litrov za sekundu. Výstavbou ďalšej studne na vodnom zdroji Dunav, s kapacitou sedem až desať litrov za sekundu, by sa výrazne zvýšilo množstvo dostupnej vody, čím by sa zabezpečilo stabilnejšie zásobovanie obyvateľstva, ako aj nerušený chod verejných služieb a hospodárskych subjektov v oblasti Rakovca, Beočína a Čerevića.