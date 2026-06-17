V aule Gymnázia Branka Radičevića v Starej Pazove sa včera večer konal multimediálny program.
Hostkou prvej časti literárneho večierka bola Milena Severovićová, detská zubná lekárka a spisovateľka, ktorá žije a pôsobí v Starej Pazove. Píše poéziu a prózu pre deti a dospelých a doteraz vydala 26 kníh. Je dlhoročnou hostkou literárnych večierkov na gymnáziu.
Druhá časť programu patrila premiére publikovaných básní žiakov gymnázia, členov Kreatívneho literárneho klubu Literárny kútik. Ich tvorba bola uverejnená v dvoch číslach publikácie Pakračka riječ, ktorá je prílohou literárneho časopisu Pakrački dekret. O tejto spolupráci hovoril druhý hosť literárneho večierka – básnik a publicista Stojan Prodanović, zakladateľ a redaktor časopisu. Zároveň odovzdal moderátorke programu a profesorke srbského jazyka a literatúry na gymnáziu Mirjane Pešićovej, ktorá je aj koordinátorkou klubu Literárny kútik, Pakračku gramatu, špeciálne ocenenie a poďakovanie za významný prínos k ochrane národnej identity.
Obidvaja literáti predstavili aj vlastnú tvorbu, hovorili o svojich skúsenostiach a mladým autorom poskytli povzbudivé rady na písanie, čo pre žiakov predstavovalo významnú inšpiráciu. Premietané boli aj fotografie, ktoré svedčili o ich bohatej tvorbe a kontaktoch s významnými osobnosťami literárneho života doma a v zahraničí.
Svoju tvorbu predstavili aj samotní žiaci Literárneho kútika, ktorých básne boli po prvý raz publikované, čo pre nich predstavuje významný úspech. Program tak symbolicky uzavrel školský rok.
Kreatívny literárny klub Literárny kútik bol založený 10. februára 2026 z iniciatívy žiaka štvrtého ročníka Dimitrija Mihajlovića s cieľom združovať žiakov so záujmom o poéziu.
Hostí, členov klubu a publikum v úvode pozdravila riaditeľka Gymnázia Branka Radičevića Ľudmila Rakočevićová, ktorá vyjadrila spokojnosť s tým, že sa ich škola podľa jej slov stala „oázou poetického umenia“.