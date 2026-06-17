Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar dnes v Zhromaždení Srbska vyhlásil, že prijatím právnych riešení v oblasti ľudských buniek a tkanív, ako aj transplantácie ľudských orgánov, sa urobí dôležitý krok k zvýšeniu počtu potenciálnych darcov, ale aj k záchrane ľudských životov, čo je, ako zdôraznil, najvyšším cieľom každého zdravotníckeho systému.
„Som presvedčený, že navrhované riešenia, založené na princípoch dobrovoľnosti, transparentnosti a rešpektovania dôstojnosti každého jednotlivca, získajú vašu podporu, pretože predstavujú významný krok vpred v skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti o občanov Srbska,“ povedal minister Lončar poslancom v parlamente počas zdôvodňovania zákonov v mene vlády Srbska.
Uviedol, že otázky obsiahnuté v návrhoch zmien a doplnení Zákona o ľudských bunkách a tkanivách, ako aj v zmenách a doplneniach Zákona o transplantácii ľudských orgánov, nie sú len odborné alebo procedurálne, ale v podstate celospoločenské, keďže sa bezprostredne dotýkajú kvality života občanov.
„Zavedením možnosti, aby každý občan počas svojho života vyjadril svoju vôľu, či už prostredníctvom vyhlásenia o darcovstve alebo vyhlásenia o nesúhlase, sa plne posilňuje princíp autonómie osobnosti a rešpektovania individuálnej voľby. Vytvorenie dvoch jasne vymedzených registrov – registra osôb, ktoré chcú darovať orgány a tkanivá, a registra osôb, ktoré si to neželajú – zároveň prispieva k väčšej právnej istote, ale aj k efektívnejšiemu fungovaniu zdravotného systému v mimoriadne citlivých situáciách,“ uviedol minister.