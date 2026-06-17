Generálny riaditeľ spoločnosti Air Serbia Jiří Marek v programe RTS uviedol, že cieľom spoločnosti je prekonať minuloročný rekord 4,5 milióna cestujúcich.
„Bude to okolo päť miliónov cestujúcich, čo je číslo hodné zmienky. Tento rok otvoríme 10 nových destinácií, pričom šesť sme už oznámili,“ vysvetlil Marek.
Zároveň uviedol, že situácia je veľmi náročná vzhľadom na globálny rast cien palív.
„Od marca sa ceny palív skutočne zdvojnásobili, takže nejde o nárast o niekoľko percent, ale o dvojnásobok. Air Serbia sa však s týmito výzvami stretáva už od minulého roka a dosahuje zisk, takže vieme primerane zvládať krízové situácie a myslím si, že z toho vyjdeme veľmi úspešne,“ uviedol a dodal, že spustili aj program Frequent Flyer, teda vernostný program.
„Od včera máme otvorenú platformu s rôznymi online funkciami, umožníme ľuďom nadviazať kontakt, ale aj prepojiť rôzne odvetvia a získať partnerov z iných leteckých spoločností. Bude to veľmi dobrý program, ktorý bude podľa mňa rásť spolu s počtom našich cestujúcich,“ dodal Marek.