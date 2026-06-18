1178 – päť mníchov v Canterbury pozorovalo výbuch na Mesiaci, ide o jediné známe pozorovanie tohto druhu a predpokladá sa, že pri explózii došlo k vytvoreniu lunárneho krátera neskôr pomenovaného Giordano Bruno.
1466 – narodil sa taliansky kníhtlačiar a vynálezca tlače nôt Ottaviano Petrucci. Zomrel roku 1539.
1812 – americký kongres vyhlásil vojnu Veľkej Británii, tzv. druhú vojnu za nezávislosť.
1815 – cisár Napoleon Bonaparte utrpel v boji s britským a pruským vojskom pri Waterloo zdrvujúcu porážku.
1886 – narodil sa Ignjat Pavlas, právnik z Nového Sadu a významný srbský národný a kultúrny aktivista. Predsedal Veľkému národnému zhromaždeniu v Novom Sade 25. novembra 1918, ktoré vyhlásilo pripojenie Vojvodiny ku Kráľovstvu Srbska.
1928 – zomrel (zahynul pri záchrannej akcii) polárny bádateľ cestovateľ Roald Engelbert Gravning Amundsen, ktorý ako prvý dosiahol Južný pól. Narodil sa roku 1872.
1942 – narodil sa britský svetoznámy hudobník a spevák Paul McCartney, bývalý člen legendárnej skupiny The Beatles.
1952 – narodila sa Isabella Rossellini, talianska herečka.
2008 – mestská rada v talianskej Florencii zrušila rozhodnutie, ktorým pred 700 rokmi z mesta vyhnali básnika Dante Alighieriho. Autorovi Božskej komédie súd zakázal v roku 1302 návrat do Florencie pod hrozbou popravy.