Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva vydalo Vyhlášku o základných náležitostiach zmluvy medzi poľnohospodárskym prvovýrobcom a spracovateľom alebo výkupcom surového mlieka, čím sa po prvýkrát jasným a systémovým spôsobom upravujú vzájomné práva a povinnosti účastníkov v sektore mliekarenstva.
„Výrobca musí vedieť, kedy bude zaplatený za svoju prácu. Preto touto vyhláškou, ktorá je v súlade so zákonom o obchodných praktikách a ktorá predpokladá vysoké finančné pokuty až do výšky 0,2 % ročného obratu, zavádzame jasné pravidlo, že lehota splatnosti za dodané mlieko nesmie presiahnuť 30 dní. Chceme, aby výrobcovia mali jasne definované podmienky spolupráce a nezáviseli od ústnych dohôd a neistoty. Stabilné mliekarenstvo nie je možné bez dôvery a rešpektovania zmluvných záväzkov,“ vyhlásil minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić.
Nové pravidlá prinášajú výrobcom mlieka väčšiu istotu, keďže sa zavádza povinnosť jasne a vopred definovať kľúčové podmienky spolupráce prostredníctvom písomnej alebo elektronickej zmluvy. To znamená, že prvovýrobcovia budú mať väčšiu istotu, pokiaľ ide o cenu, dodávané množstvá, dynamiku odberu mlieka, platobné podmienky a trvanie obchodnej spolupráce.
Vyhláška stanovuje, že cena mlieka musí byť určená vopred alebo stanovená podľa jasnej a overiteľnej metodiky. Môže byť fixná, variabilná alebo kombinovaná, ale v každom prípade musí byť spôsob výpočtu transparentný a známy obom stranám.