Minister pre európsku integráciu Nemanja Starović na 18. zasadnutí Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie Európskej únie a Srbska vyhlásil, že Srbsko pokračuje v intenzívnom úsilí o splnenie všetkých záväzkov vyplývajúcich z prístupového procesu.
Zdôraznil, že Srbsko preukázalo jasnú politickú vôľu a konkrétne výsledky pri realizácii reforiem. Zároveň poznamenal, že mimoriadne dôležité je získanie kladného stanoviska Benátskej komisie k balíku súdnych zákonov. Podľa jeho slov to predstavuje významné potvrdenie toho, že reformy, ktoré krajina realizuje, sú v súlade s európskymi štandardmi a odporúčaniami európskych partnerov.
Minister vyzdvihol, že Srbsko pokračuje v implementácii reformnej agendy, v zdokonaľovaní volebnej legislatívy v súlade s odporúčaniami OBSE/ODIHR, ako aj v ďalšom posilňovaní právneho štátu a demokratických inštitúcií. Ďalej uviedol, že Srbsko očakáva od Európskej únie uznanie dosiahnutého pokroku a bezodkladné otvorenie klastra 3, ktorý je po technickej stránke pripravený už od decembra 2021.
„Prístupový proces musí ostať založený na zásluhách, objektívnych kritériách a konkrétnych výsledkoch,“ zdôraznil minister a dodal, že postupná integrácia Srbska do jednotného európskeho trhu má kľúčový význam pre hospodársky rast, nové investície a zvyšovanie životnej úrovne občanov.