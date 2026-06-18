Kým celá planéta sleduje diania v USA, Mexiku a v Kanade na šampionáte sveta vo futbale, nejako mimo pozornosti najširšej verejnosti prešlo losovanie prvých kvalifikačných kôl v novej európskej klubovej futbalovej sezóne.
Veru tak – mnoho času na oddych nie je, tempo je veľmi rýchle a kalendár poriadne nabitý.
Fakticky s prvými dňami Mundialu už prebiehalo aj žrebovanie prvých kvalifikačných kôl v rámci UEFA klubových súťaží v sezóne 2026/2027. Konkrétne bolo to už v utorok a známe sú aj termíny prvých zápasov v novej sezóne.
Kým sa na majstrovstvách sveta budú hrať záverečné kolá, čiže štvrťfinále, semifinále a finále, európske kluby už za sebou budú mať prvé vystúpenia.
Prvé duely prvého kvalifikačného kola UEFA Ligy majstrov v novej sezóne totiž na programe budú už 7. a 8. júla, potom sa 9. júla hrať budú aj zápasy v rámci Ligy Európy a Konferenčnej ligy.
Srbsko v novej sezóne na európskej scéne reprezentujú štyri kluby. Pre veľmi zlé vydania (za čo vďačiť môžeme predovšetkým všeobecnej situácii v našom futbale) v predchádzajúcich rokoch, dostali sme sa k tomu, že aj predstavitelia našej krajiny štartujú už v prvom kole.
Tak novosadská Vojvodina 9. júla uvíta maďarský Ferencváros v prvom stretnutí prvého kvalifikačného kola Ligy Európy. Odvetný duel sa hrať bude o týždeň neskoršie v Budapešti.
Ferencváros je veľkým favoritom, predovšetkým pre veľmi dobré vydania v predchádzajúcich ročníkoch, keď sa mu podarilo vystúpiť aj v Lige majstrov, kým v Lige Európy pravidelne postupoval zo skupinovej resp. ligovej fázy.
V prípade však, že Vojvodina prekvapí favorizovaný maďarský celok, by v druhom kvalifikačnom kole znovu pred sebou mala ťažkú prekážku a rivalom by jej bolo holandské Twente.
Liga majstrov v Konferenčnej lige
V rámci Konferenčnej ligy Srbsko zatiaľ v prvom kole kvalifikácie predstaviteľa nemá.
Bolo by priam ponižujúce, ak by naše celky aj v tejto súťaži štartovali od samého začiatku, keďže (vážiac si futbalové zručnosti všetkých) v prvom kole tretej UEFA súťaže podľa kvality hrajú predovšetkým celky z Malty, Faerských ostrovov, San Marína, Andorry, Estónska a ďalších krajín.
Takže v tejto sezóne naše kluby štartujú od druhého kola, ktoré sa hrať bude 23. a 30. júla.
Partizan za súpera bude mať víťaza dvojzápasu medzi luxemburským klubom UNA Strassen a mužstvom zo San Marína La Fiorita.
Druhý náš predstaviteľ v KL Železničar Pančevo má veľmi silného súpera, portugalskú Bragu, ktorá v sezóne za nami hrala v semifinále Ligy Európy. Jasné je teda, ktoré mužstvo je absolútnym favoritom.
A na záver ešte aj Liga majstrov.
Kým sme len pred niekoľkými rokmi mali účastníka priamo v skupinovej fáze a ešte jedného v záverečných kolách kvalifikácie, už v sezóne 2026/2027 predstaviteľ Srbska (teda iba jeden) štartuje od druhého kvalifikačného kola.
Crvena zvezda si v ňom sily zmeria s víťazom dvojzápasu prvého kola, v ktorom sa stretnú Tre Fiori (San Maríno) a Larne (Severné Írsko). Zápasy druhého kola sú na programe koncom júla, takže si Crvena zvezda ešte na štart európskej sezóny počká.
Na záver znovu poznámka, ako sa rýchlo situácia mení – od čias, keď sme mali dvoch predstaviteľov v Lige majstrov, sme sa o niekoľko rokov dostali k tomu, že fakticky začíname od nuly.
Žiaľ, skutočnosťou je, že práve tá minulosť v podstate bola len ilúziou, a naša realita je zákulisie Európy…