Od 18. do 21. júna Nová Pazova opäť bude hostiteľkou medzinárodného detského festivalu. Dva dni na priestoroch nákupného strediska BIG Pazova sa uskutoční 19. medzinárodný detský folklórny festival Roztancovaná mladosť (Razigrana mladost), ktorý organizuje KUD Mladost Nová Pazova.
Toto podujatie, ktoré sa koná od roku 2006, združuje detské folklórne súbory zo Srbska a mnohých krajín sveta s cieľom zachovávať a podporovať tradičnú kultúru a ľudovú tvorivosť. Počas festivalu budú mať diváci možnosť kochať sa vo vystúpeniach mladých folkloristov, ktorí tancom, spevom a zvykmi reprezentujú kultúrne dedičstvo oblastí, z ktorých pochádzajú.
Festival už takmer dve desaťročia spája deti rôznych národov a kultúr, podporuje priateľstvo, porozumenie a rešpekt k rozmanitosti. Od jeho vzniku až po súčasnosť sa na festivale zúčastnilo viac ako 220 súborov s viac ako 6 000 účastníkmi z domova a zo zahraničia, čím sa Roztancovaná mladosť zaradila medzi uznávané medzinárodné detské folklórne festivaly. Festival je členom organizácie CIOFF, partnerskej siete UNESCO venovanej ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorá združuje predstaviteľov z viac ako 110 krajín sveta. Podujatie má aj certifikát o podpore UNESCO a v kategorizácii cestovného ruchu Srbska je zaradené medzi podujatia druhej kategórie.
Podľa slov Gorana Krkobabića, predsedu KUD Mladost Nová Pazova, ktorý je zároveň aj riaditeľom festivalu, tohtoročné koncerty sa budú konať na montovanom pódiu, ktoré bude postavené v rámci nákupného centra BIG Pazova, a to v piatok a sobotu o 20.00 h. Pred koncertom o 19.40 h bude defilé účastníkov, ktorý sa bude pohybovať v promenádnej časti strediska. Pred sobotným začiatkom koncertu všetci účastníci festivalu zatancujú aj spoločné kolo.
Tohtoročnými zahraničnými účastníkmi festivalu sú súbory z Ukrajiny, Maďarska, Republiky Srbskej – Bosna a Hercegovina a Chorvátska, tiež vystúpia tanečníci z Kragujevca, Rabrovca, Belegiša, Voluja, Starých Bánoviec, Batajnice, Nišu, Busijov a dva súbory z hostiteľskej Novej Pazovy (Mládežnícky kultúrno-umelecký spolok svätého Sávu a KUD Mladost). Usporiadanie festivalu podporila aj Obec Stará Pazova.