1623 – narodil sa francúzsky matematik, fyzik a filozof Blaise Pascal. Zomrel 19. 8. 1662.
1846 – zohral sa v USA prvý oficiálny zápas v bejzbale.
1855 – narodil sa skladateľ a dirigent Stevan Hristić, člen Srbskej akadémie vied a umení.
1862 – Americký Kongres zakázal otroctvo na území USA.
1892 – narodil sa Pavle Beljanski, srbský právnik, diplomat a kolekcionár.
1987 – pri bombovom útoku baskickej separatistickej organizácie Eta na obchodný dom v španielskej Barcelone zahynulo 18 ľudí.
1933 – zomrel britský spisovateľ William Golding, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 1983.
2007 – najmenej 75 ľudí zahynulo a viac ako 200 bolo zranených pri samovražednom útoku, ku ktorému došlo v centre irackého Bagdadu. Samovražedný útočník vrazil nákladným autom s výbušninami do jednej z tamojších šiitských mešít.
2008 – šéfovia vlád a štátov Európskej únie (EÚ) na úvod samitu v belgickom Bruseli definitívne potvrdili vstup Slovenska do eurozóny k 1. januáru 2009.
2008 – Veľká Británia úradne ratifikovala Lisabonskú zmluvu.
2014 – na španielsky trón nastúpil nový kráľ Filip VI. Borbonský, keďže jeho otec Juan Carlos abdikoval.