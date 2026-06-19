Z Miestneho spoločenstva Kysáč oznamujú, že sa dnes uskutoční postrek proti kliešťom na verejných priestranstvách v Kysáči, pričom osobitný dôraz sa bude klásť na detské ihriská.
Od pondelka 22. júna sa začnú práce na oprave a obnove všetkých detských ihrísk na území Kysáča. Preto prosia rodičov a deti o pochopenie a trpezlivosť a zároveň ich vyzývajú, aby ihriská nepoužívali, kým nebudú práce dokončené, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých používateľov.
Taktiež od pondelka 22. júna si občania môžu vyzdvihnúť tablety na ničenie lariev komárov v priestoroch Miestneho spoločenstva Kysáč, respektíve v priestoroch Kultúrneho centra Kysáč na Slovenskej ulici číslo 22.
Zdroj: Miestne spoločenstvo Kysáč