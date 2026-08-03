Aj tohto roku sa Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov výstavou pripája k oslavám Slovenských národných slávností.
V Novom Sade v stredu 5. augusta o 19.00 hod. bude otvorená samostatná výstava Daniely Markovej pod názvom Rytmus roviny.
Daniela Marková sa narodila 6. apríla 1980 v Báčskej Palanke a vyrastala v Hložanoch. Je prvou akademicky vzdelanou výtvarníčkou v Hložanoch.
O sebe hovorí, že vo svojej práci prepája pedagogiku, umenie a kultúrny život komunity, pričom osobitnú pozornosť venuje tvorivosti, vizuálnej kultúre a podpore mladých talentov. Za svoju prácu získala viacero uznaní Matice slovenskej v Srbsku, okrem iného za zásluhy v oblasti vzdelávania, slovenského jazyka, umenia a národných tradícií.