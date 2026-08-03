V rámci programov obsiahnutých v tohtoročných Slovenských národných slávnostiach v sobotu 1. augusta usporiadali slávnostné otvorenie už tradičnej kolektívnej výstavy Čaro štetca 15. Ide o spoločnú letnú výstavu členov Združenia petrovských výtvarných umelcov, ktorou i tohto roku, ako to bolo i doteraz dlho rokov, otvorili bohatú náplň programov SNS.
Vernisáž kolektívnej výstavy sa uskutočnila na nádvorí Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec pred sieňou, kde sú vystavené umelecké obrazy petrovských maliarov.
V horúci sobotný podvečer prítomných a hostí na vernisáži privítala predsedníčka Združenia petrovských výtvarných umelcov Ivana Struhárová.
„Teší nás, že vám už po 15-krát môžeme predstaviť kolektívnu výstavu ZPVU – Čaro štetca, na ktorej 27 členov nášho združenia vystavuje vyše 50 diel. Každý obraz je jedinečný. Každý nesie svoj vlastný príbeh, pohľad na svet, emóciu či spomienku. Uvidíte rôzne výtvarné techniky a témy, od klasických olejomalieb po experimentálne techniky, od zakvitnutých krajiniek po priestorové diela, abstrakciu a fotografiu. A práve v tejto rozmanitosti spočíva krása tejto spoločnosti umelcov. Zároveň je to už piata výstava, ktorú sa nám podarilo prezentovať v našej galérii v tomto roku. Je to dôkaz, že naše združenie žije aktívne, že máme chuť tvoriť, stretávať sa a prinášať svieže umenie medzi ľudí. Dnešnou výstavou sa tradične hrdo pripájame k oslavám Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Veríme, že umenie dokáže posilňovať komunitu, spájať generácie a vytvárať priestor, v ktorom môže každý slobodne vyjadriť svoj talent, myšlienky a pocity. Naším stálym cieľom je podporovať lokálnu spoločnosť, zviditeľniť aktívnych a motivovať budúcich umelcov, tak dospelých, ako i najmladších,“ povedala Struhárová.
O svoju expertnú mienku o výstave sa s obecenstvom a autormi podelil výtvarný kritik Vladimír Valentík. Hoci väčšinou vystavujú amatérski výtvarníci, tvoria s úprimnou radosťou, zvedavosťou a odhodlaním neustále sa zlepšovať. Je to spoločná výstava prác výtvarníkov z Petrovca, Hložian, Kulpína, Kysáča, Pivnice, Maglića, Báčskej Palanky, zo Selenče a zo zahraničia, z Nemecka.
Výstavu otvorila predsedníčka Organizačného výboru SNS Viera Krstovská a o hudobné predely sa postarali Emília Grňová, žiačka 6. ročníka ZŠ Jána Čajaka a 4. ročníka Hudobnej školy Josipa Slavenského v Novom Sade, skladbou na syntetizátore. Viaceré pesničky spoločne predniesli Simona Đurićová, Ivan Šimo, Michal Struhár a Ivana Struhárová.
Na záver predostreli, že ZPVU podporí Slovenské národné slávnosti aj ďalším výtvarným podujatím – maľovaním v Parku Zuzky Medveďovej v sobotu 8. augusta od 10.00 do 18.00 hod., kde sa v chládku stromov stretnú umelci z okolia a prezentujú proces maľovania naživo, a ponúknu množstvo umeleckých diel aj na predaj. Ich galéria tiež bude otvorená počas slávnostného víkendu a všetci sú vítaní.