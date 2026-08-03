V Galérii Zuzky Medveďovej Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci vo štvrtok 6. augusta o 12.00 hod. bude otvorená výstava Akustické skulptúry autora Vladimíra Labáta Rovneva.
Multimediálny umelec, sochár, maliar a básnik Vladimír Labát Rovnev sa narodil v roku 1946 v Báčskom Petrovci. Je autorom jedinečných akustických skulptúr, jedinečných sochárskych diel, ktoré predstavuje na koncertoch ako hudobné nástroje a využíva ich aj pri tvorbe umeleckých nahrávok pre film, divadlo, rozhlas a televíziu.
Žije a tvorí na Popovici na Fruškej hore.