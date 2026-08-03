Tradičný kovačický Matičný turnaj v kolkárstve sa v tomto roku uskutočnil v sobotu 1. augusta v Športovo-rekreačnom stredisku Slávia v Kovačici. Zúčastnilo sa 9 tímov, z čoho šesť v mužskej a tri v ženskej konkurencii.
Účastníkov turnaja na úvod pozdravila Anička Chalupová, predsedníčka MOMS Kovačica, ktorá všetkým zaželala úspešnú a férovú súťaž. Hralo sa na štyroch dráhach a zúčastnili sa mužské tímy: MOMS Kovačica, Penzisti Kovačica, Nebojša Ink Chalupa z Kovačice, Precizna ruka z Kovačice, MOMS Padina Penzisti a MOMS Padina – Slovák ako repa, ako aj ženské tímy MOMS Kovačica, Penzistky Kovačica a MOMS Padina – Padinčanky.
V mužskej konkurencii sa viedol tvrdý boj o prvé miesto a nakoniec zvíťazil kovačický tím Nebojša Ink Chalupa s 287 zrazenými kolkami, pokým druhé miesto s iba jedným zrazeným kolkom menej (286) obsadil tím MOMS Padina – Slovák ako repa a na treťom mieste skončili MOMS Padina Penzisti (279 kolkov). Najúspešnejším ženským tímom boli kolkárky MOMS Kovačica (198 kolkov), druhé miesto obsadila skupina MOMS Padina – Padinčanky (176 kolkov) a na treťom mieste skončili kovačické Penzistky (161 kolkov).
V konkurencii jednotlivcov najúspešnejším mužom bol Zdenko Petráš z Padiny (66 kolkov) a spomedzi žien najlepší výsledok dosiahla Eva Čerňošová z Kovačice (64 kolkov).
Na záver bolo slávnostné udeľovanie pohárov víťazom turnaja, všetci účastníci dostali poďakovania za účasť a kamarátenie pokračovalo pri spoločnom obede. Tradičnú fazuľu vo veľkom kotle pre všetkých účastníkov uvarili Martin Torňoš a Ján Bartoš.
Organizáciu turnaja mali na starosti členovia MOMS Kovačica s podporou Kolkárskeho klubu Slávia Kovačica.