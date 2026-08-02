Nádvorie Miestneho spoločenstva v Kovačici patrilo v sobotu 1. augusta výstave ručných prác a 3. ročníku podujatia Šakovo-makovo, ktoré zorganizoval Ženský spolok v Kovačici. Podujatie bolo súčasťou 1. ročníka Predslávnostných dní Slovenských národných slávností v Kovačici a Padine.
Na podujatí sa zišlo bezmála desať ženských spolkov z Padiny, Jánošíka, Bieleho Blata, Vojlovice, Uzdinu, a po dva z Crepaje a Debeljače, informovala predsedníčka kovačického Ženského spolku Anna Benková. Svoje výrobky predstavili na výstave ručných prác a zároveň prispeli k príjemnej atmosfére stretnutia, ktorého cieľom bolo zachovávanie tradícií, ľudovej tvorby a spoločenského života.
Počas podujatia sa návštevníci zabávali pri tónoch slovenskej ľudovej hudby a mohli ochutnať viaceré tradičné špeciality. Členky Ženského spolku v Kovačici pripravili domáce pirohy, zatiaľ čo členovia Memorálneho strediska Dr. Janka Bulíka navarili bryndzové halušky. Ich prípravou si zároveň pripomenuli Deň bryndzových halušiek.
Sobotňajší program Predslávnostných dní Slovenských národných slávností vyvrcholil večerným koncertom slovenskej hudobnej skupiny Sokoly, ktorá svojím vystúpením prilákala početné publikum a postarala sa o dôstojné zavŕšenie druhého dňa podujatia.