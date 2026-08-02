Augustový kalendár nám prináša bohatú mozaiku spomienok na kľúčové osobnosti a udalosti, ktoré formovali slovenský kultúrny, literárny a spoločenský život nielen na Slovensku, ale aj v prostredí dolnozemských Slovákov vo Vojvodine – od narodenia a úmrtia významných spisovateľov, historikov a publicistov až po nezabudnuteľné osobnosti modernej kultúry a dôležitý medzník v dejinách petrovského divadelníctva. Pozrime sa na prehľad významných výročí, ktoré si v tomto mesiaci pripomíname.
12. augusta 1891 v Békeščabe zomrel Ľudovít Jaroslav Haan, slovenský evanjelický farár, uhorský historik a člen Uhorskej akadémie vied. Narodil sa 13. augusta 1818 v Šamšone. (Pripomíname si 135. výročie smrti.).
12. augusta 1901 v Novom Sade sa narodil Dalibor Miloš Krno, slovenský verejný činiteľ, publicista a vysokoškolský pedagóg. Zomrel 6. septembra 1983 v Bratislave. (Pripomíname si 125. výročie narodenia.)
15. augusta 1921 v Kysáči sa narodil Michal Slavka, historik, esejista, literárny kritik a literárny historik. Popri veľkom množstve hlbokej duchovnej poézie bol známy aj ako publicista a prekladateľ. (Pripomíname si 105. výročie narodenia.)
17. augusta 1916 v Martine zomrel Svetozár Hurban Vajanský, vlastným menom Svetozár Miloslav Hurban, slovenský spisovateľ, publicista, literárny kritik a politik. Takmer 40 rokov bol redaktorom Národných novín. Roku 1879 vyšla jeho známa zbierka básní Tatry a more, delená na 7 dielov (s vročením 1880). Narodil sa 16. januára 1847 v Hlbokom. (Pripomíname si 110. výročie smrti.)
17. – 24. augusta 1876 v Aleksinci zomrel Jozef Bohuslav Bella, slovenský básnik a pansláv. Padol ako dobrovoľník v srbskom vojsku v protitureckej vojne. Narodil sa 23. októbra 1832 v Liptovskom Mikuláši. (Pripomíname si 150. výročie smrti.)
20. augusta 1941 v Bratislave sa narodil Július Satinský, slovenský herec, komik, dramatik, prozaik, publicista, spisovateľ, spevák a autor literatúry pre deti. Zomrel 29. decembra 2002 v Bratislave. (Pripomíname si 85. výročie narodenia.)
25. augusta 1931 v Báčskom Petrovci sa narodil Miroslav Krivák, slovenský vojvodinský spisovateľ, novinár a prekladateľ. Pôsobil ako novinár a redaktor v týždenníku Hlas ľudu, mesačníku Rozhľady a v slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu. Bol tiež predsedom Spolku vojvodinských slovakistov. Okrem inej tvorby autorom je románu Úsvit nad rovinou (1954). Prekladal zo slovinčiny a srbčiny. Zomrel 2. marca 2002 v Sriemskej Kamenici. (Pripomíname si 95. výročie narodenia.)
27. augusta 1866 v Báčskom Petrovci sa po prvýkrát hralo divadlo. Prvé divadelné predstavenie v Báčskom Petrovci pod názvom Starý vozka Petra III. nacvičil Jozef Viktor Rohoň a zahrala ho ochotnícka mládež.