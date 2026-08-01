Oslavy Dní Obce Stará Pazova sú najväčšou a najvýznamnejšou spoločenskou a kultúrnou udalosťou v tomto meste. Konajú sa tradične každoročne 1. a 2. augusta. Miestna oslava sviatku svätého Iliju od roku 2018 nadobudla nový rozmer a jej iniciátorom je predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović.
Tohtoročné oslavy sa začali dnes v predpoludňajších hodinách slávnostným prijatím zahraničných delegácií v budove Zhromaždenia obce Stará Pazova. Obec Stará Pazova má oficiálne partnerské vzťahy, resp. podpísané dohody o partnerstve a dlhodobej spolupráci s viacerými mestami a regiónmi. Predstaviteľov zahraničných delegácií zo Slovenska a z Poľska na tohtoročných oslavách privítali a pozdravili Đorđe Radinović, predseda obce, Vladimir Jovanović, zástupca predsedu obce, a Boris Babík, predseda Rady MS Stará Pazova.
Počas dnešného prijatia sa hovorilo o doterajšej spolupráci, možnostiach jej ďalšieho rozvoja, ako aj o spoločných aktivitách, ktoré partnerov spájajú. Predseda Radinović poďakoval hosťom za to, že aj tento rok svojou prítomnosťou poctili oslavy. Hostia mu zároveň odovzdali príležitostné dary ako prejav vďaky za pohostinnosť a udržiavanie dobrých vzťahov.
„So všetkými týmito mestami a obcami trvá spolupráca už veľmi dlho, najmä so Slovenskom, ktoré je priateľskou krajinou pre Srbsko a Starú Pazovu, keďže tu žije početná slovenská komunita. Ja, ako niekto, kto sa tu narodil, vždy zdôrazňujem, aké dobré spolunažívanie panuje medzi Srbmi a Slovákmi v Starej Pazove. Neexistujú tu žiadne rozdiely. Na Slovensku a v Poľsku som bol viackrát a vždy som si odtiaľ priniesol iba pekné spomienky,“ uviedol Radinović.
Vzhľadom na silnú miestnu slovenskú komunitu má Stará Pazova mimoriadne pevné väzby so Slovenskom. Medzi oficiálne partnerské mestá patrí aj Púchov. Ide o najdlhšiu a najintenzívnejšiu spoluprácu, ktorá trvá niekoľko desaťročí a je založená predovšetkým na bohatej kultúrnej výmene. Pravidelne sa uskutočňujú návštevy športových, divadelných a samosprávnych delegácií. Obe mestá majú záujem ďalej posilňovať existujúce partnerstvo prostredníctvom nových iniciatív vo viacerých oblastiach života a práce.
V mene mesta Púchov sa účastníkom osláv prihovorila a k sviatku zagratulovala Ivana Mikušcová, vedúca oddelenia dopravy a služieb.
Hostia zo zahraničia zdôraznili spokojnosť s pokračovaním dlhoročnej spolupráce. Delegácia z poľskej Węgierskej Górky zároveň vyjadrila želanie o spoluprácu z úrovne miestnych samospráv aj na ďalších aktérov spoločenského života. V mene tejto delegácie sa prihovorila tajomníčka obce Sabina Tomiczeková,.
Dlhoročný veľkým priateľom Starej Pazovy je aj Matúš Krajči zo Žilinského samosprávneho kraja, kde je riaditeľom odboru regionálneho rozvoja a európskych fondov. Ako povedal, vždy, keď sa ocitne v Starej Pazove, cíti sa tu ako doma. Spočiatku išlo podľa jeho slov o partnerskú spoluprácu, no tá časom prerástla do skutočného priateľstva, ktoré si nesmierne váži.
Pokiaľ ide o ďalšiu spoluprácu, zdôraznil, že prichádzajú nové programové obdobia, v rámci ktorých by chceli rozvíjať spoločné projekty a podieľať sa na vytváraní Karpatskej stratégie. „V rámci nej môžeme čerpať finančné prostriedky nielen na inštitucionálnu spoluprácu, ale aj na realizáciu infraštruktúrnych projektov,“ povedal.
Tradičné slávnostné prijatie zahraničných delegácií opäť potvrdilo veľký význam medzinárodnej spolupráce, ktorú Obec Stará Pazova dlhodobo rozvíja so svojimi partnermi. Predstavitelia hostiteľskej samosprávy zároveň prijali pozvania na návštevy partnerských obcí a miest, ktoré sa uskutočnia počas jesene.