V Obecnej knižnici v Kovačici sa vo štvrtok 30. júla uskutočnila ďalšia letná tvorivá dielňa, ktorá prilákala deti túžiace po kreatívnom a zábavnom trávení prázdninového času.
Štvrtkovú dielňu viedla psychologička Martina Hediová-Kirićová, ktorá pre deti pripravila zaujímavé aktivity zamerané na osobnostný rozvoj, spoluprácu a tvorivé vyjadrovanie.
Účastníci sa zapojili do rôznych tvorivých aktivít, pri ktorých rozvíjali svoju fantáziu, šikovnosť a kreativitu. Vládla príjemná atmosféra plná smiechu, dobrej nálady a spoločného objavovania nových nápadov.
Hediová-Kirićová usporiada aj nasledujúcu dielňu, a to v stredu 5. augusta o 10.00 hod. Po tejto bude usporiadaná posledná naplánovaná dielňa pre tieto letné prázdniny a uskutoční sa v pondelok 10. augusta o 16.00 hod. pod názvom Hravé písmenká. Túto dielňu bude viesť profesorka slovenského jazyka a literatúry Olinka Glóziková-Jonášová.
Organizátori veria, že aj nasledujúce stretnutia prinesú deťom množstvo nových poznatkov, zážitkov a príležitostí nadviazať nové priateľstvá počas letných prázdnin.