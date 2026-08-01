Predslávnostné dni v Kovačici a Padine v rámci Slovenských národných slávností sa začali v piatok 31. júla e-bike túrou.
Podujatie organizovala Obec Kovačica pre hostí zo Slovenska, členov folklórneho súboru Tekovan zo Starého Tekova v Okrese Levice, ktorí sa predstavia v záverečný deň osláv na kultúrno-umeleckom programe v Padine.
Do túry sa zapojilo dvanásť dobrovoľníkov. Na elektronických bicykloch spoločne navštívili kultúrne a turistické miesta v Kovačici a Padine. Trasa sa začala pri Galérii insitného umenia v Kovačici a pokračovala k Pamätnému domu Martina Jonáša, Galérii rodiny Nemčekovej, Etno domu v Padine, Slovenskému etno-múzeu Petráš, Šajbenovej studni a Masarykovmu dvoru.