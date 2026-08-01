Futbalový klub Budúcnosť Hložany si pripomína 100. výročie od svojho založenia v roku 1926. Pri tejto jubilejnej príležitosti sa od 31. júla do 2. augusta uskutočnia oslavy 100. výročia klubu.
Oslavy sa začali v piatok 31. júla v priestoroch Domu kultúry v Hložanoch. O 19.00 hod. bola slávnostne otvorená výstava fotografií pod názvom 100 rokov FK Budúcnosť. Tá obsahuje viac ako 120 fotografií, od tých najstarších po založení prvého klubu v dedine po súčasnosť. Sprievodnou trvalou pamiatkou na toto jubileum je aj obsiahly 80-stranový katalóg obsahujúci nielen reprodukcie fotografií, ale aj retrospektívny dejinný prehľad futbalu v Hložanoch z pera Michala Hataľu, ktorý spolu s Ondrejom Zahorcom aj pripravili výstavu.
Program osláv v piatok pokračoval o 20.00 hod. slávnostnou akadémiou, v rámci ktorej zmapovali doterajšiu prejdenú cestu. V rámci hudobného a dokumentárneho programu zaslúžilým jednotlivcom odovzdali aj pamätné plakety a vzácni hostia zo Slovenska, z pokrajinského futbalového zväzu a politických štruktúr Hložančanom zablahoželali k tomuto jubileu. Príhovory na programe mali predseda Milan Adámek, tajomník a zároveň i poverenec miestnej samosprávy Stanislav Srnka, ako aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Michal Pavúk, predsedníčka obce Viera Krstovská, predseda Matice slovenskej v Srbsku Juraj Červenák, predseda Futbalového zväzu Vojvodiny Dragan Simović.
Nasledoval program, ktorý moderoval Juraj Fekete a zaspievali si v ňom Jaroslav a Vladimír Kriškovci a na záver si prítomní pozreli dokumentárny film o storočnici futbalu v Hložanoch.
Hložančania futbal hrali pod vlajkami viacerých klubov: Slávia Hložany, Sokol Hložany, Nitra Hložany, Jednota Hložany a v súčasnosti Budúcnosť Hložany, ale za týchto 100 rokov hrali futbal a súťažili nepretržite.
V rámci osláv 100 rokov organizovaného futbalu v Hložanoch na ihrisku FK Budúcnosť dnes usporiada jubilejný 30. Turnaj v malom futbale o putovný pohár veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku.
Po matičnom turnaji dnes večer bude spoločenská zábava na ihrisku FK Budúcnosť a tradičná ľudová veselica.
Zajtra, v nedeľu 2. augusta, o 18.00 hod. si na trávniku FK Budúcnosť v revuálnom zápase sily zmerajú domáci tím FK Budúcnosť Hložany s FK Spartak zo Subotice.