Komorný zbor Musica viva usporiada koncert troch speváckych zborov, na ktorom radi privítajú milovníkov hudby a spevu. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 6. augusta o 19.00 hod. v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.
Na koncerte sa zúčastnia Komorný zbor Chorus Via Musica z Prešova zo Slovenska, Komorné zoskupenie Musica Tisiana zo Senty, Komorný zbor Musica Viva z Báčskeho Petrovca a sólistka Ľudmila Berediová-Stupavská z Kysáča.
Neprehliadnite toto hudobné podujatie v podvečer Slovenských národných slávnosti.