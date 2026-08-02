Včera a dnes v Starej Pazove prebiehajú ústredné oslavy Dní Obce Stará Pazova. Po slávnostnom prijatí zahraničných delegácií zo Slovenska a Poľska vedením obce na čele s predsedom Đorđom Radinovićom, hostia navštívili aj zahraničné spoločnosti pôsobiace na území Staropazovskej obce a pobudli aj v Národnom dome futbalu.
Vo večerných hodinách sa v istom pazovskom pohostinskom objekte konala oslava domáceho patróna za účasti početných hostí, predstaviteľov spoločensko-politického, kultúrneho, cirkevného a vzdelávacieho života. Predseda obce Đorđe Radinović pri tejto príležitosti zablahoželal všetkým svojim spoluobčanom k sviatku obce. Podujatie svojou prítomnosťou poctili aj delegácie partnerských a priateľských obcí z Kosova a Metóchie. Na veľkom otvorenom javisku na Námestí Dr. Zorana Đinđića vo večerných hodinách po prvý raz v Starej Pazove vystúpila známa pop-folková speváčka Sanja Vučićová.
Miestna oslava svätého Iliju sa tradične nesie aj v znamení svätoilinského jarmoku s uličnými predavačmi a zábavnými atrakciami predovšetkým pre najmladších návštevníkov. Časti ulíc Svätosávskej a Vuka Karadžića pri Chráme svätého proroka Iliju sú počas osláv zatvorené pre dopravu a menia sa na pešiu zónu.
V rámci bohatého programu Dní obce Stará Pazova sa včera a dnes na mestskom trhu koná aj Nočný bazár. Zhromažďuje malých výrobcov, remeselníkov a kreatívnych jednotlivcov, ktorí od 18.00 do 24.00 hod. ponúkajú svoje výrobky. Návštevníci majú možnosť vychutnať si aj široký výber autentických domácich produktov. Nočný bazár organizujú Turistická organizácia Obce Stará Pazova, VKP Čistoća Stará Pazova a Obec Stará Pazova.