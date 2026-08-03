Predseda vlády Srbska Đuro Macut vyzval občanov, aby v nasledujúcich dňoch racionálne využívali elektrickú energiu vzhľadom na dlhotrvajúcu vlnu horúčav a zvýšenú spotrebu, s cieľom zachovať stabilitu energetického systému Srbska.
Zdôraznil, že situácia v energetickom sektore je v súčasnosti vážna a náročná, predovšetkým v dôsledku mimoriadne nízkej hladiny Dunaja a vysokých teplôt, ktoré ešte viac zvyšujú spotrebu elektrickej energie.
Ako uviedol, štát a príslušné inštitúcie prijímajú všetky potrebné opatrenia na zachovanie stability elektroenergetického systému a zabezpečenie plynulých dodávok elektrickej energie pre obyvateľov i hospodárstvo. Dodal, že situáciu priebežne monitorujú.
Predseda vlády vyzval všetkých občanov, aby v najbližších dňoch obmedzili používanie klimatizačných zariadení a ďalších veľkých spotrebičov, najmä v čase najvyššej spotreby, pretože každý jednotlivý príspevok môže pomôcť prekonať toto náročné obdobie s čo najmenšími následkami.