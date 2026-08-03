1492 – Krištof Kolumbus vyplával zo Španielska na lodi Santa Maria, sprevádzanej loďami Nina a Pinta, na domnelú západnú cestu do Indie, pri ktorej objavil Ameriku.
1778 – uvedením premiéry diela L’Europa riconosciuta (Poznaná Európa) od Antonia Salieriho slávnostne otvorili budovu milánskej opery La Scala v Taliansku.
1884 – zakončený je železničný most v Belehrade na rieke Sáve, ďakujúc čomu bola nasledujúci mesiac pustená do prevádzky trať Zemun – Belehrad.
1902 – narodil sa Dušan Baranin, srbský romansiér a publicista. Písal romány o historických udalostiach a osobnostiach zo srbských dejín 19. storočia. Zomrel roku 1978.
1940 – narodil sa svetoznámy americký herec Martin Sheen. Medzi jeho najznámejšie filmy patria napríklad Incident, Apokalypsa, Wall Street, JFK a Americký prezident.
1960 – Niger získal nezávislosť od Francúzska.
1963 – narodil sa James Hetfield, americký gitarista a spevák, spoluzakladateľ známej skupiny Metallica.
2002 – Turecko zrušilo trest smrti počas stavu mieru v úsilí zavedenia reforiem v rámci prípravy krajiny na budúce možné členstvo v Európskej únii (EÚ).
2021 – zomrel Miroslav Lazanski, srbský novinár, vojensko-politický analytik a diplomat.