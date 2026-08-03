Včera večer sa v rámci Predslávnostných dní Slovenských národných slávností v Športovom stredisku Dolina v Padine na letnom javisku uskutočnil kultúrno-umelecký program Ozveny domova.
Podujatie zorganizovala Obec Kovačica v spolupráci so Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom Slnečnica. Na úvod sa prihovoril podpredseda Obce Kovačica Miroslav Tomáš. Tohtoročný program mal osobitný význam aj preto, že Padina si pripomína 220. výročie príchodu svojich predkov na toto územie.
Na javisku sa predstavili hostia zo Slovenska, a to Folklórny súbor Tekovan zo Starého Tekova, ktorý priniesol tanec z tekovského čilejkárskeho mikroregiónu i ďalších oblastí Slovenska. Súbor sa predstavil aj choreografiou Za horami, za dolami, ktorej autorkou je Katarína Mosnaková-Bagľašová. V programe účinkovali aj Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan z Vojlovice s folklórnym súborom, mužskou a ženskou speváckou skupinou i orchestrom, členovia Domu kultúry 3. októbra z Kovačice, Folklórny súbor Rozmarín, ľudový orchester a ženská spevácka skupina a domáci SKUS Slnečnica s detským folklórnym súborom, mládežníckou tanečnou skupinou a mužskou speváckou skupinou.