Včera, v druhý deň ústredných osláv Dní Obce Stará Pazova, sa okrem Nočného bazáru na mestskom trhovisku a svätoilinského jarmoku pri Chráme svätého proroka Iliju uskutočnil ďalší veľký koncert na Námestí Dr. Zorana Đinđića v Starej Pazove.
O výbornú letnú zábavu sa postarala legendárna srbská speváčka Dragana Mirkovićová. Jej celovečerný koncert vyvolal obrovský záujem publika a zanechal silný dojem. Speváčka vystúpila ako hlavná hviezda nedeľňajšieho programu osláv Dní Obce Stará Pazova a prilákala podľa prvých odhadov jednu z najväčších návštev za posledné roky.
Bezplatný vstup prilákal tisíce návštevníkov z celého okolia a susedných miest. Vzhľadom na čiastočnú uzávierku centra mesta vrátane ulíc v okolí jarmoku vodiči parkovali svoje vozidlá nielen v bočných uličkách širšieho centra, ale aj popri cestách vedúcich do mesta.
Dragana Mirkovićová pôsobí na hudobnej scéne už 42 rokov a má množstvo hitov. Na koncerte v Starej Pazove publikum spolu so speváčkou spievalo jej najväčšie hity zo všetkých období jej kariéry.