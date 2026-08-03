Šachový klub Mladosť Báčsky Petrovec tradične počas Slovenských národných slávností organizuje otvorený šachový turnaj pre jednotlivcov. Ako prvú lastovičku v rámci programov Slovenských národných slávností 2026 včera v nedeľu 2. augusta zorganizovali aj šachový turnaj v športovej hale Základnej školy Jána Čajaka.
V lete je problémom, že sú šachisti dovolenke, ale aj tak sa do Petrovca v túto nedeľu dostavilo viac ako 80 hráčov, od začiatočníkov po majstrov tejto hry na 64 políčkach a zmerali si sily.
Organizátor všetko zabezpečil, aj fond odmien, aj profesionálny beh turnaja, ktorý bolo možno sledovať aj online. Odmeny pripravili nielen pre celkových víťazov, ale aj pre najúspešnejších z lokálneho a obecného prostredia. Turnaj zorganizovali v spolupráci so Šachovým zväzom Vojvodiny.
Tohtoročný šachový turnaj SNS bol s medzinárodnou účasťou. Okrem domácich hráčov zo Srbska účinkovali na ňom aj hráči zo Slovenska, Chorvátska, Maďarska a Ruska. Hralo sa 9 kôl podľa Švajčiarskeho systému, každý hráč v každej hre mal k dispozícii 15 minút + 5 sekúnd.
Pri otvorení turnaja sa prihovorili Pavel Marčok v mene organizátora, hlavný rozhodca Zoran Stanimirović oboznámil účastníkov s pravidlami hry a turnaja a predsedníčka obce Viera Krstovská turnaj slávnostne otvorila.
Víťazom turnaja sa stal FM Mikhail Gusev.