V dňoch od 30. júla do 2. augusta sa v areáli sídelnej budovy Matice slovenskej v Martine konal 2. Medzinárodný krajanský festival. Podujatie spojilo Slovákov žijúcich v zahraničí a ponúklo priestor na prezentáciu ich folklóru, kultúry a tradícií. Medzi účinkujúcimi nechýbali ani krajanské kolektívy zo Srbska – Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica a Kultúrne centrum Aradáč.
Hlavný program festivalu sa začal v piatok 31. júla oficiálnym otvorením a diskusiou s krajanskými účastníkmi. Nasledovala beseda so spisovateľom Jozefom Banášom, vystúpenie Legendy slovenských pódií – Večer nestarnúcich hitov.
Sobota patrila najmä folklóru a krajanským kolektívom. V dopoludňajších hodinách sa predstavili detské folklórne súbory a pripravený bol aj program pre najmladších návštevníkov. Popoludní nasledovali vystúpenia krajanských telies zo Srbska, Maďarska, Chorvátska, Česka a Veľkej Británie. Divákom sa predstavili FS Kolovrat zo Slovenského Komlóša, Kultúrne centrum Aradáč, SKOS Ľudovíta Štúra z Iloku, FS Limbora z Prahy, FS Morena z Londýna a SKUS Pivnica.
Kultúrne centrum Aradáč reprezentovala mužská a ženská spevácka skupina, ktoré predniesli približne dvadsaťminútový program slovenských ľudových piesní z Aradáča. Aradáčania sa zapojili aj do slávnostného galaprogramu, v ktorom sa predstavili spoločným spevácko-tanečným číslom.
Pivničania vystúpili v popoludňajšom programe s približne polhodinovým pásmom, v ktorom sa striedali tanečné, spevácke a hudobné čísla. Vystúpili v ňom mužská a ženská spevácka skupina, ako aj tanečníci staršej tanečnej skupiny FS V pivnickom poli s tromi tancami.
Zástupcovia oboch spolkov zo Srbska sa zapojili aj do slávnostného galaprogramu, v ktorom spoločne vystúpili predstavitelia všetkých zúčastnených krajanských kolektívov. Galaprogramu sa zúčastnili aj predseda Matice slovenskej Marián Gešper, primátor mesta Martin Ján Danko, poslanci NR SR Marián Kéry a Michal Bartek, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry Lukáš Machala a generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris. SKUS Pivnica zastupoval predseda Miroslav Juraj Béla a Kultúrne centrum Aradáč predseda Ivica Grujić Litavský. Mužská spevácka skupina SKUS Pivnica predniesla zmes piesní venovaných XIV. VÚSB a v závere sa účinkujúci spojili pri spoločnom prednese hymny Matice slovenskej za sprievodu orchestra SKUS Pivnica.
Celý program krajanských súborov, ako aj moderovanie všetkých programov mala na starosti Milina Sklabinská, riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej.
Po koncerte skupiny Hrdza patril večerný program opäť Pivničanom. V programe SKUS Pivnica a Stretnutia v pivnickom poli vystúpili mužská a ženská spevácka skupina, orchester, ktorý tvorili Ondrej Maglovský, Tatiana Jašková, Ervin Malina, Zlatko Klinovský, Juraj Súdi ml., Sergej Šapovalov a sólisti Lyduška Kolárová z Erdevíka, Jozef Pavlov z Kysáča, Tatiana Jašková z Nového Sadu, Kristián Baďura a Marek Valentík z Pivnice, ako aj Martina Agarská z Boľoviec.
Festival dopĺňali atrakcie pre rodiny, stánky s občerstvením a ukážkami ľudových remesiel. Súčasťou podujatia bola aj výstava v Štátnom múzeu, ktorá trvala do 2. augusta.
Festival prebiehal za podpory Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.