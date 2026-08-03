Predseda vlády Srbska Đuro Macut po zasadnutí Štábu pre mimoriadne situácie, ktoré bolo zvolané pre vysoké teploty a situáciu s vodnými stavmi riek v krajine, vyhlásil, že sa rokovalo predovšetkým o energetickej bezpečnosti krajiny. Zdôraznil, že je nevyhnutné zachovať stabilitu energetického systému, ktorá je podľa jeho slov v súčasnosti plne zabezpečená.
„Druhou dôležitou otázkou je zabezpečenie plavebného režimu, aby bola zachovaná splavnosť Dunaja a spojenie so systémom kanálov Dunaj – Tisa – Dunaj. Na tom sa intenzívne pracuje. Najväčší podiel na tom budú mať podniky Srbijavode a Vody Vojvodiny, aby sa obnovila plná funkčnosť tohto významného systému,“ povedal premiér Macut.
Dodal, že situácia sa dôsledne monitoruje, všetky príslušné inštitúcie dostali konkrétne úlohy a zasadnutia budú podľa potreby prebiehať pravidelne, aj na dennej báze.
Premiér ešte raz vyzval občanov, aby racionálne využívali vodu a elektrickú energiu. Pripomenul, že výška vodnej hladiny priamo ovplyvňuje výrobu elektrickej energie vo vodných elektrárňach Đerdap.
„Apelujeme na obyvateľstvo, aby sa v najbližších dňoch snažilo racionalizovať spotrebu. Situáciu budeme veľmi pozorne sledovať a priebežne o nej informovať. Príslušné ministerstvá aj krízový štáb budú pravidelne vydávať oznámenia týkajúce sa celkovej situácie,“ povedal Macut.