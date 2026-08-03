Kultúrno-umelecký spolok Mladosť v spolupráci so Spolkom slovenských žien Usilovné včielky organizuje tematické kultúrne podujatie s názvom V lipovom chládku a medovom sládku. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 15. augusta v Lugu a pre návštevníkov je pripravený bohatý program.
Podujatie sa začne o 16.00 hod. prechádzkou medovými chodníkmi pod lipami. O 19.00 hod. bude program pokračovať kultúrno-umeleckou časťou a vyvrcholí o 21.00 hod. tradičnou ľudovou veselicou. Organizátori srdečne pozývajú priaznivcov folklóru a tradícií, ako i širokú verejnosť a tešia sa na spoločnú účasť.