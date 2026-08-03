Prvý podpredseda vlády Srbska a minister financií Siniša Mali vyhlásil, že dôchodcovia, ktorých dôchodok nepresahuje 80 000 dinárov, môžu od dnešného dňa podať žiadosť o rekreačné poukazy na dovolenku v Srbsku na všetkých pobočkách pošty v krajine.
Spresnil, že prijímanie žiadostí sa začalo dnes ráno o 8.00 hod. a že vláda na tento účel vyčlenila 300 miliónov dinárov, teda 30 000 poukazov v hodnote po 10 000 dinárov. Zároveň uviedol, že počas prvých hodiny a pol od začiatku podávania žiadostí prijali pošty po celom Srbsku 22 272 žiadostí od dôchodcov, ktorých mesačný dôchodok nepresahuje 80 000 dinárov.
„Tieto čísla ukazujú, že opatrenia sú správne zacielené a prispôsobené potrebám našich občanov, pretože dnes majú štát, ktorému na nich skutočne záleží. Na toto opatrenie sme vyčlenili 300 miliónov dinárov, teda 30 000 poukazov v hodnote po 10 000 dinárov,“ uviedol Mali na sociálnej sieti Instagram.