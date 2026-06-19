Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s jedným z najznámejších svetových ekonómov Jeffreym Sachsom, ktorý sa zúčastňuje na Prvom fóre o udržateľnosti a prepojenosti v organizácii Hospodárskej komory Srbska.
Ako uviedol, počas stretnutia si vymenili názory na najdôležitejšie medzinárodné hospodárske, politické a bezpečnostné výzvy s osobitným dôrazom na postavenie Srbska v zložitých geopolitických okolnostiach.
„Osobitnou témou bol rozvoj priemyslu a umelej inteligencie a ich kľúčová úloha pri formovaní budúcnosti sveta – od transformácie globálnej ekonomiky až po každodenný život ľudí. Zdôraznil som obrovský potenciál Srbska v týchto oblastiach ako krajiny, ktorá sa už umiestnila ako významný hráč na mape globálneho technologického rozvoja. Hovoriac o hospodárskych perspektívach Srbska som zdôraznil, že popri intenzívnych aktivitách zameraných na prilákanie investícií z celého sveta má naša krajina aj historickú šancu stať sa súčasťou spoločného trhu EÚ. To by otvorilo dvere pre voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb a domácim spoločnostiam by umožnilo podnikať bez bariér v prostredí s viac ako 450 miliónmi spotrebiteľov,“ napísal prezident Vučić.