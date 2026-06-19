Vláda Srbska schválila návrh zákona o rodičoch – opatrovateľoch a opatrovateľoch, ktorým sa po prvýkrát systémovo upravuje status osôb bezprostredne sa starajúcich o deti a dospelých, ktorí potrebujú neustálu pomoc a opateru.
Týmto návrhom zákona sa zavádza právo na status rodiča – opatrovateľa a mesačný peňažný príspevok vo výške 65 000 dinárov spolu s úhradou odvodov na zdravotné, dôchodkové a invalidné poistenie.
„Nové riešenia zlepšujú materiálne a sociálne postavenie rodín, ktoré si z dôvodu starostlivosti o svojich najbližších nemôžu zabezpečiť pravidelné zamestnanie. Zákonné ustanovenia presne upravujú podmienky na získanie a zánik statusu, ako aj postup pri uplatňovaní tohto práva. Predpokladá sa tiež zriadenie elektronickej evidencie užívateľov s cieľom efektívnejšej implementácie zákona, ktorého uplatňovanie je naplánované od 1. októbra 2026,“ uvádza sa v oznámení vlády.