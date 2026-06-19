Mladí členovia a členky Kolkárskeho klubu Slávia z Kovačice sa nedávno zúčastnili v dvoch medzinárodných podujatiach.
Na kolkárskych Majstrovstvách sveta a Európy v rakúskom meste Schwaz (od 20. mája do 6. júna) zúčastnili sa štyri členky KK Slávia Kovačica. Sú to Klara Kaziová a Blažena Marková ako pionierky v kategórii U15 a Maja Pribeľová a Tamara Milosavljevićová ako juniorky v kategórii U23.
Najväčší úspech dosiahla Klara Kaziová, mladá kolkárka zreňaninského pôvodu, ktorá zvíťazila v mužsko-ženskej tandemovej hre spolu s Istvánom Marásekom z Apatínu. Táto dvojica získala zlatú medailu v zmiešanom tandeme U15 výhrami nad kolkárskymi pármi z Chorvátska, Estónska, Rumunska a Talianska.
Na majstrovstvách v Rakúsku sa zúčastnil aj Kovačičan Ivan Milosavljević, člen KK Jedinstvo z Nového Bečeja.
Počas druhého júnového víkendu v bosnianskom meste Brčko sa uskutočnil medzinárodný kemp pre mladých kolkárov. Toto dvojdňové športové podujatie prebiehalo v Arene Bakarni a zhromaždilo kolkárov vo veku do 18 rokov z Bosny a Hercegoviny, Chorvátska a zo Srbska, medzi ktorými boli aj desiati mladí členovia KK Slávia Kovačica. Po spoločných tréningoch pre účastníkov bol zorganizovaný súťažný turnaj a podujatie malo aj sprievodnú akciu v podobe odbornej prednášky na tému prevencie športových zranení.
Od predsedu KK Slávia Tomáša Siromu sme sa dozvedeli, že v priebehu druhej polovice augusta v Kovačici budú hosťovať členovia Kolkárskeho klubu Radlje zo Slovinska. V kovačickej kolkárni by sa v tom období mal usporiadať turnaj, na ktorom sa očakáva účasť kolkárov zo Slovinska a zo Slovenska.