Na Krajanskom dvore, v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou, od 10. do 12. júla pri zvonici bude nainštalovaná výstava Detstvo na dedine insitného maliara Jána Chlpku.
Ján Chlpka (1965) z Hložian patrí v súčasnosti medzi najoriginálnejších slovenských insitných maliarov v Srbsku. V jeho tvorbe dominujú originálne, zvláštne štylizované domáce zvieratá s nekonvenčným sfarbením. Celý výtvarný svet Jána Chlpku je definovaný teplými, pestrými farbami a vanie z neho pozitívna energia.
Výstavu pripravil Vladimír Valentík a v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.