1782 – Kongres USA schválil Veľkú pečať USA.
1786 – narodila sa francúzska poetka, prozaička, herečka a speváčka Marceline Desbordesová-Valmorová, ktorá ako jediná žena patrila do spoločnosti francúzskych prekliatych básnikov.
1819 – narodil sa francúzsky hudobný skladateľ nemeckého pôvodu, violončelista a divadelný podnikateľ Jacques Offenbach, tvorca francúzskej operety (Orfeus v podsvetí, Krásna Helena a romantická opera Hoffmannove poviedky).
1837 – na britský trón nastúpila kráľovná Viktória.
1902 – narodil sa srbský básnik Marko Ristić, hlavný predstaviteľ srbského surrealizmu.
1940 – narodil sa slovenský filmový a divadelný herec Ivan Palúch, známy predstaviteľ Adama Šangalu z rovnomenného televízneho seriálu. Jeho herecké schopnosti si všimli aj zahraniční režiséri ako napríklad juhoslovanský režisér Aleksandar Petrović, ktorý mu zveril hlavnú úlohu vo filme Biće skoro propast sveta (Skoro bude koniec sveta).
1952 – narodil sa John Goodman, americký herec.
1953 – narodil sa Dušan Rapoš, slovenský režisér, scenárista, textár a skladateľ.
1967 – narodila sa Nicole Kidmanová, americká a austrálska herečka.
1991 – nemecký parlament rozhodol presunúť hlavné mesto z Bonnu do Berlína.