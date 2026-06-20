Stará Pazova je i tohto roku hostiteľkou v poradí 22. medzinárodného detského folklórneho festivalu Vidovdanské stretnutia (Vidovdanski susreti). Tamojší Kultúrno-umelecký spolok Branka Radičevića organizuje toto podujatie tri dni – od 19. do 21. júna.
Program sa začal včera večer Vidovdanskými priadkami v Sokolskom dome v Starej Pazove, kde vystúpili početní speváci a spevácke skupiny, ktoré pestujú pôvodnú ľudovú tradíciu a kultúru. V úvodnej časti programu hostí a publikum v mene organizátora podujatia pozdravila Milica Tošićová. Vidovdanské priadky otvorili hostitelia – členovia KUS Branka Radičevića zo Starej Pazovy a po nich vystúpili cezpoľní hostia – predstavitelia KUS Vuka Karadžića z Temerínu a KUS Stanka Paunovića z Pančeva.
Ústredné festivalové koncerty budú dnes a zajtra, keď sa o 18. hodine najprv uskutoční defilé centrom mesta. Obidva koncerty sa začínajú o 19. hodine v divadelnej sále a vstup je voľný.
Na festivale vystúpia početné kultúrno-umelecké spolky zo Srbska a zahraničia.