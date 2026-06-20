Od 18. do 21. júna Nová Pazova je opäť hostiteľkou medzinárodného detského folklórneho festivalu. Na priestoroch nákupného strediska BIG Pazova sa včera večer začal XIX. medzinárodný detský folklórny festival Roztancovaná mladosť (Razigrana mladost), ktorý organizuje KUD Mladost Nová Pazova.
Toto podujatie, ktoré sa koná od roku 2006, združuje detské folklórne súbory zo Srbska a mnohých krajín sveta s cieľom zachovávať a podporovať tradičnú kultúru a ľudovú tvorivosť. Koncerty sa konajú na montovanom pódiu, ktoré je postavené v rámci nákupného strediska BIG Pazova.
Včera večer – v prvý deň festivalu pred koncertom bolo defilé účastníkov, ktorí sa pohybovali v promenádnej časti strediska. Festival Roztancovaná mladosť 2026 slávnostne otvoril Goran Krkobabić, predseda KUS Mladost Nová Pazova, ktorý je zároveň aj riaditeľom festivalu. Dnes na programe je tiež defilé a druhá časť koncertu.
Tohtoročnými zahraničnými účastníkmi festivalu sú súbory z Ukrajiny, Maďarska, Republiky Srbskej, Bosny a Hercegoviny a Chorvátska, tiež tanečníci z Kragujevca, Rabrovca, Belegiša, Voluja, Starých Bánoviec, Batajnice, Nišu, Busijou a dva súbory z hostiteľskej Novej Pazovy (Mládežnícky kultúrno-umelecký spolok Svätého Sávu a KUS Mladost). Usporiadanie festivalu podporila aj Obec Stará Pazova.
Podujatie sa za takmer dve desaťročia rozrástlo na uznávanú medzinárodnú udalosť, ktorá úspešne rozvíja tradície, priateľstvo a kultúrnu výmenu medzi deťmi a mladými ľuďmi.
Včerajší koncert trval hodinu a pol a na montovanom pódiu vystúpilo niekoľko stovák deti. Ich vystúpenia sledovalo početné obecenstvo, ktoré ich odmenilo za skvelý výkon potleskom.
Včera zahraniční hostia boli aj na výlete v Belehrade a dnes pre všetkých účastníkov festivalu organizátori podujatia pripravujú výtvarný tábor.