Memoriálny turnaj Miroslava Kováča-Koviho (1973 – 2015) sa usporadúva na počesť a pamiatku dlhoročného predsedu FK Dolina, ktorý sa významne pričinil o vývin padinského futbalu a postup tunajšieho klubu do vyššej úrovne ligovej súťaže. Tohtoročný turnaj sa uskutočnil v prvý augustový víkend na štadióne FK Dolina ako súčasť programu osláv 220. výročia založenia Padiny.
Na 11. ročníku tohto futbalového memoriálu zúčastnili sa štyri kluby: okrem domácej Doliny boli to FK Mladosť Vojlovica, FK Jánošík a FK Mladosť Biele Blato. V sobotu 1. augusta hrali sa dva polufinálové zápasy. Padinská Dolina vyhrala v zápase s bieloblatskou Mladosťou s výsledkom 2 : 1, pokým vojlovická Mladosť zvíťazila nad Jánošíkom výsledkom 2 : 0.
V nedeľu 2. augusta sa najprv odohral zápas o 3. miesto, v ktorom Jánošíčania zvíťazili nad Bieloblatčanmi výsledkom 2 : 0.
V napínavom finále sa stretli padinská Dolina a vojlovická Mladosť a prvý polčas sa skončil bez gólov. Vojlovičania získali náskok hneď na začiatku druhého polčasu a domáci futbalisti vynakladali úsilie o vyrovnanie, čo sa im nakoniec aj podarilo (strelcom pre Dolinu bol Delić). Po nerozhodnom výsledku 1 : 1 nasledovali penalty a v ich realizácii boli úspešnejší hráči Doliny (5 : 4 v prospech domácich), ktorí získali víťazný zlatý pohár.
Poháre a odmeny udeľovali predseda FK Dolina Vladimír Pap a člen vedenia Ján Soják, ktorý sa všetkým poďakoval za účasť a férovú hru a pripomenul významnú úlohu Miroslava Kováča-Koviho vo vývine klubu.
Kamarátenie účastníkov turnaja pokračovalo v priestore Športového strediska Dolina, na ktorého letnom javisku nasledoval večerný kultúrno-umelecký program.