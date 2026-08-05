Zakladatelia Galérie a Nadácie Babka z Kovačice Klára a Pavel Babkovci, historička umenia Elenka Ďurišová z Padiny a maliari Vieroslava Svetlíková z Kovačice a Miroslav Hraško z Hajdušice odcestovali na viacdňovú návštevu do Spojených štátov amerických. Ich prvou zastávkou je Chicago, odkiaľ budú pokračovať na ďalšie miesta podľa pripraveného programu.
Hlavným cieľom cesty je účasť na podujatiach organizovaných v Národnom českom a slovenskom múzeu a knižnici. Pri príležitosti výstavy Od ihly a nite po UNESCO: Tradícia slovenskej insitnej maľby z Kovačice pripravili jej autori bohatý sprievodný program.
Umelci a odborníci z Kovačice predstavia jedinečnú tradíciu insitného umenia svojej komunity, povedú tvorivé dielne, prostredníctvom ktorých priblížia tradičné maliarske techniky návštevníkom za Atlantikom, a zároveň prispejú k lepšiemu poznaniu histórie, významu a kultúrneho dedičstva slovenskej komunity žijúcej v Srbsku.
Podľa programu, o ktorom nás informoval Pavel Babka, sa návštevníci môžu tešiť na komentované prehliadky výstavy, výtvarné workshopy, prezentáciu knihy i prednášku o dejinách Slovákov v Srbsku.
Vo štvrtok 7. augusta sa uskutoční komentovaná prehliadka výstavy, ktorou budú sprevádzať zakladateľ a majiteľ Galérie Babka Kovačica Pavel Babka a historička umenia Elenka Ďurišová. Návštevníkom priblížia jedinečnú tradíciu kovačickej insitnej maľby, zapísanej na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. V ten istý deň povedie výtvarný workshop umelkyňa Vieroslava Svetlíková.
V piatok 8. augusta bude nasledovať ďalšia komentovaná prehliadka výstavy. Po nej sa uskutoční tvorivá dielňa pod vedením Kláry Babkovej, počas ktorej si účastníci vytvoria magnetky na plátne inšpirované kovačickou insitnou maľbou. Popoludní povedie workshop umelec a ilustrátor Miroslav Hraško, známy svojím osobitým výtvarným prejavom označovaným ako insitný minimalizmus.
Záverečný program je naplánovaný na nedeľu 10. augusta. Historička umenia Elenka Ďurišová predstaví svoju knihu venovanú kovačickej insitnej maľbe a jej významu v rámci svetového kultúrneho dedičstva.
Následne bude Pavel Babka prednášať o histórii Slovákov v Srbsku, ich kultúrnom dedičstve a viac ako tridsaťročnej činnosti Galérie Babka Kovačica pri jeho uchovávaní a prezentácii.
Sprievodné podujatia ponúkajú americkej verejnosti jedinečnú príležitosť spoznať kovačickú insitnú maľbu nielen prostredníctvom vystavených diel, ale aj vďaka osobným stretnutiam s umelcami a odborníkmi, ktorí sa dlhodobo venujú jej zachovávaniu a rozvoju.