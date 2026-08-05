Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes oznámil, že od 17. augusta budú mať poistenci v Srbsku nárok na 18 nových liekov na lekársky predpis hradených zo zdravotného poistenia. Zdôraznil, že štát prevezme väčšinu nákladov na liečbu, ktorú si občania doteraz hradili v plnej výške.
Pri 16 nových perorálnych antikoagulanciách bude štát hradiť 70 % ceny liekov a občania budú doplácať 30 %. To znamená, že namiesto doterajších približne 1 700 až 6 000 dinárov za balenie zaplatia približne 600 až 1 100 dinárov.
Aj pri dvoch liekoch na liečbu srdcového zlyhávania štát prevezme podstatnú časť nákladov. Kým doteraz občania za jedno balenie platili približne 2 500 až 4 500 dinárov, od 17. augusta bude ich doplatok predstavovať približne 1 700 dinárov.
Zároveň pripomenul, že od 1. augusta sa výrazne znížili doplatky za lieky zaradené do zoznamu A1, pričom toto opatrenie sa týka celkovo 769 liekov.