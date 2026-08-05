Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová sa dnes stretla s predstaviteľmi Združenia ropných spoločností Srbska a Naftového priemyslu Srbska (NIS), s ktorými hovorila o dodávkach ropných produktov v podmienkach niekoľko týždňov trvajúcej nízkej hladiny Dunaja.
Đedovićová-Handanovićová zdôraznila, že predĺženie operačnej licencie spoločnosti NIS do 28. augusta umožnilo tejto firme pokračovať vo výrobe ropných produktov, čo je v súčasnosti mimoriadne dôležité pre stabilné zásobovanie srbského trhu, vzhľadom na ťažkosti, ktorým čelia ropné spoločnosti zabezpečujúce pohonné látky z dovozu.
Ministerka uviedla, že NIS oznámil, že v druhej polovici mesiaca, keď môžu doraziť už objednané dodávky surovej ropy, bude možné zvýšiť spracovanie zo súčasných približne 9 500 ton surovej ropy denne na približne 13 000 ton denne.
Ako jedno z opatrení uviedla, že spoločnosti NIS bude umožnené poskytnúť približne 23 000 ton svojich operačných zásob iným ropným spoločnostiam, ktoré v súčasnosti zaznamenávajú vyšší dopyt po palive z domácej rafinérie. Toto opatrenie umožní pokryť obrovský dopyt, ktorý sa v auguste očakáva na úrovni približne 200 000 ton ropných produktov.
Podľa jej slov sa v auguste plánuje dovoz približne 39 000 ton nafty, rovnako ako v júli, pričom približne 20 000 ton z tohto množstva je plánovaných prepraviť vodnou cestou.
Upozornila, že vzhľadom na zníženú hladinu Dunaja je dovoz týchto množstiev neistý. Zvýšenie výroby a využitie operačných zásob NIS-u preto prispejú k uspokojeniu potrieb trhu aj v prípade pokračovania nepriaznivej hydrologickej situácie, pričom štátne rezervy zostanú zachované pre prípady krajnej núdze.
Ministerka dodala, že toto opatrenie už prinieslo výsledky v prípade ďalších ropných spoločností, ktoré v minulosti podali žiadosť o využitie operačných zásob eurodieselu. Prispelo tak k stabilizácii trhu a k jednoduchšiemu prekonaniu problémov s dovozom.