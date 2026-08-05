1716 – rakúske 40-tisícové vojsko na čele s princom Eugenom Savojským porazilo v bitke pod Petrovaradínskou pevnosťou na pravom brehu Dunaja pri Novom Sade 150-tisícovú tureckú armádu pod velením Darnada Aliho Pašu.
1844 – narodil sa ruský maliar Ilija Jefimovič Repin, hlavný predstaviteľ realizmu v ruskom maliarstve 19. storočia, ktorý je považovaný za zakladateľa ruského kolorizmu a krajinomaľby.
1850 – narodil sa francúzsky románopisec, dramatik a básnik Henri René Albert Guy De Maupassant, autor známeho románu Miláčik.
1858 – bol inštalovaný prvý transatlantický kábel, ktorý vytvoril telegrafické spojenie medzi Kanadou a Britániou.
1895 – zomrel nemecký filozof Friedrich Engels, jeden zo zakladateľov takzvaného vedeckého socializmu a najbližší spolupracovník Karla Marxa.
1908 – vzducholoď LZ4 nemeckého vynálezcu grófa Ferdinanda Zeppelina stroskotala v búrke a explodovala neďaleko Stuttgartu.
1919 – v Martine sa začalo (trvalo do 6. augusta) oživotvorujúce valné zhromaždenie Matice slovenskej, zhromaždenie Živeny a Muzeálnej spoločnosti.
1926 – Dekrétom námestníka ministra školstva Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov bol založený Archív Vojvodiny. Pôvodný názov tejto inštitúcie bol – Štátny archív v Novom Sade. Iniciátorom založenia bol Dr. Rista Odavić, vtedajší vedúci Štátneho archívu v Belehrade, a prvým vedúcim vojvodinského archívu bol Dr. Dimitrije Kirilović, významný historik a publicista.
1930 –narodil sa v Ľubiši pri Humennom exprezident SR (1993 – 1998) a ekonóm Michal Kováč.
1930 – narodil sa americký astronaut, účastník letu Gemini 8 a veliteľ Apolla 11 Neil Alden Armstrong, prvý človek, ktorý vkročil na Mesiac.
1962 – zomrela svetoznáma legendárna americká filmová herečka a sexsymbol 50. rokov 20. storočia Marilyn Monroeová.
1964 – zomrela v Bratislave spisovateľka, prekladateľka a redaktorka Mária Rázusová-Martáková.