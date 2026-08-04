1863 – v Martine sa konalo prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej.
1869 – uskutočnilo sa zakladajúce valné zhromaždenie celonárodného spolku žien Živena.
1884 – v Starej Pazove sa narodil evanjelický kňaz, spisovateľ a dramatik Vladimír Konštantín Hurban. Zomrel 28. 9. 1950.
1901 – narodil sa legendárny americký džezový trubkár, spevák a skladateľ Louis Armstrong. Dátum narodenia je však neistý, keďže do hudobníkových 18 rokov nie je známy žiadny doklad o jeho existencii. Zomrel roku 1971.
1914 – Veľká Británia vyhlásila vojnu Nemecku.
1961 – narodil sa americký právnik, politik a 44. americký prezident Barack Hussein Obama.
1944 – pätnásťročné nemecké dievča židovského pôvodu – Annu Frankovú, jej sestru, rodičov a ďalších štyroch židov zatklo po dvojročnom ukrývaní v amsterdamskom byte v Holandsku gestapo. Annin denník z tohto obdobia sa našiel po vojne a bol publikovaný vo viac ako 30 svetových jazykoch. Podľa denníka bol nakrútený aj film.
1995 – začala sa pred svitaním vojenská operácia chorvátskej armády pod názvom Búrka (srb. Oluja), ktorou opätovne získal Záhreb kontrolu nad tretinou svojho územia ovládaného Srbmi. Územie pod ochranou mierových síl OSN napadli chorvátske sily, ktoré počas vojenskej operácie a po jej skončení vykonali brutálne etnické čistky srbského obyvateľstva. Z Krajiny utieklo takmer celé tamojšie obyvateľstvo, najmenej 250 000 osôb, pričom počas operácie a po jej skončení bolo zabitých približne 2 500 ľudí.
2020 – ničivý výbuch v libanonskom Bejrúte zabil 207 ľudí a viac ako 7 500 zranil. K tragédii došlo, keď vybuchol dusičnan amónny uskladnený v prístave Bejrút. Asi 300 000 ľudí muselo byť vysídlených a celkové odhadované škody sú až 15 miliárd dolárov.
2024 – Novak Ðoković získal zlatú medailu na Olympijských hrách v Paríži, keď vo finále zdolal Carlosa Alcaraza 2 : 0 (7 : 6, 7 : 6). Tým sa stal piatym tenistom v histórii, ktorý skompletizoval tzv. zlatý Grand Slam, teda získal olympijské zlato a triumfoval na všetkých štyroch grandslamových turnajoch – Australian Open, Roland Garros, Wimbledone a US Open.