Pokrajinský štáb pre mimoriadne situácie, na čele ktorého stojí predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová, dnes vydal zákaz odberu vody z Hydrosystému Dunaj – Tisa – Dunaj (DTD) pre všetkých používateľov systému na území Autonómnej pokrajiny Vojvodina, konkrétne v Juhobáčskom, Severobáčskom a Západobáčskom správnom obvode.
Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Pokrajinského štábu pre mimoriadne situácie prerokovali správu Verejného vodohospodárskeho podniku Vody Vojvodiny o aktuálnych prácach na odberných objektoch v báčskej časti Hydrosystému DTD, ktoré sa realizujú v rámci opatrení na zvládnutie kritickej hydrologickej situácie.
Zdôraznili, že dnes na čerpacej stanici Bezdan 2 zaznamenali vodný stav -164 centimetrov a podľa prognóz Republikového hydrometeorologického ústavu bude hladina vody do piatka naďalej klesať.